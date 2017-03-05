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شاهد: يفقد حياته بسبب رهان على 630 دولارا

5/3/2017

رصد مقطع مصور لقطات صادمة لشاب يدفع حياته ثمنا لرهان مع أصدقائه على شرب زجاجة كحول كبيرة دفعة واحدة مقابل 630 دولارا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، خاض كلفن رافائيل ميجيا (23 عاما) تحدي شرب زجاجة تيكيلا (نوع من المشروبات الكحولية) كاملة دفعة واحدة، داخل ملهى فاكا الليلي في مدينة لا رومانا شرق جمهورية الدومينيكان، للفوز برهان 630 دولارا.

وبعد أن نجح الشاب في شرب الزجاجة بالكامل جرعة واحدة، وفاز بالمبلغ المتفق عليه، وهو بالكاد يستطيع الوقوف على قدميه، سقط بعد ثوان معدودة فاقدا للوعي.

وحاول اثنان من أصدقاء الشاب إفاقته بشتى الطرق لكن بلا جدوى، فقاموا بنقله لأقرب مستشفى لكنه كان فارق الحياة بعد دقائق.

وقال الطبيب الشرعي إن سبب الوفاة هو تسمم الكحول، بينما قالت إدارة الملهى إنها ليس لها أي علاقة بالحادث، ولم ترتب للمسابقة وليس لها صلة بزجاجة التيكيلا المسممة.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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