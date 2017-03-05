شاهد: مسابقة للنفخ في الأصداف

شارك العشرات في ولاية فلوريدا الأمريكية في مسابقة غريبة للنفخ في أصداف البحر.

ولكن هذه المسابقة معتادة في هذا الجزء من الولايات المتحدة، إذ تعد دورة العام الجاري هي الدورة الخامسة والخمسين للمسابقة.

وتفاوتت أعمار المشاركين بين طفلة في الثالثة من عمرها إلى رجال وسيدات كبار في العمر.

وتبارى المشاركون في تقديم عروضهم أمام لجنة التحكيم، التي قيمتهم من عدة نواح، أهمها الجودة والوضوح ومدة العرض ومدى تفرد اللحن الذي يتم تقديمه.

وتعتمد جزر كيز، وهي سلسلة من الجزر أمام سواحل فلوريدا، الصدفة كرمز لها.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن سكان تلك الجزر كانوا يستخدمون أصداف البحر للتواصل بينهم عن طريق الإشارة لعقود طويلة.