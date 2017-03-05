شاهد: لقطات غريبة لشجرة مشتعلة من الداخل

نشرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية لقطات غريبة جدًا لشجرة في مقبرة تحترق من الداخل بعد ساعات قليلة من ضرب صاعقة برق قوية!

والتقط أحد المارة ويدعى جيم بروبست، المقطع الغريب للشجرة المشتعلة حين رأى دخانًا يتصاعد بالقرب من المقبرة في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري الأمريكية، وحين اقترب رصد المشهد الغريب.

وأظهرت اللقطات جذع الشجرة مشتعلا من الداخل ومتوهجا باللون الأحمر كما الجمر، وعلق ناشر الفيديو "هذا ما يحدث حين يضرب البرق شجرة" حيث بدت وكأنها انفجرت من الداخل.

وحظي الفيديو بانتشار وضجة واسعي المدى على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية بالولايات المتحدة، فيما لا تزال الشجرة قائمة في المقبرة ولم تسقط حتى اللحظة.