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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: لحظة خنق سجين لحارس بمنشفة

5/3/2017

رصد مقطع مصور لقطات صادمة لسجين حاول بوحشية خنق حارس بمنشفة قبل أن يتدخل زملاؤه السجناء لإنقاذ الحارس.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أظهرت كاميرات المراقبة داخل أحد السجون بولاية فلوريدا الأمريكية، لحظة الهجوم من السجين كيوندري زاتشري (22 عاما) على الحارس (31 عاما) محاولاً خنقه بمنشفة، أمام 72 سجينا.

وظهر السجين وهو يقترب بهدوء من الحارس من الخلف، ثم وضع المنشفة حول رقبته محاولًا خنقه، لكن الحارس استدار بسرعة واستطاع تخليص نفسه ثم بدأ بمطاردة السجين ومحاولة لكمه بقوة.

اللافت للنظر أن بقية السجناء ساعدوا الحارس في القبض على السجين وكانوا سببا في إنقاذ الحارس من إصابة خطيرة ما دفع الشرطة لتوجيه الشكر لهم على تصرفهم النبيل، بينما نُقل زاتشري -المسجون بتهمة السرقة- لزنزانة انفرادية.

وعانى الحارس الذي يخدم في هذا السجن منذ 10 أشهر، من التواء في الكاحل وكدمات في الركبة وسحجات في عنقه بسبب الهجوم.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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