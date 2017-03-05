شاهد: رد فعل أب طلب منه ابنه 600 جنيه للتزلج

حصد مقطع مصور لرد فعل رجل طلب منه ابنه 600 جنيه للتزلج بصالة جليد افتُتحت مؤخرًا في مول بالقاهرة، نحو 400 ألف مشاهدة على فيسبوك.

ونشر الشاب المصري أحمد سعيد عبر صفحته على فيسبوك، المقطع الذي سخر فيه من الأسعار المبالغ فيها للتزلج بصالة الجليد "سكاي إيجيبت" المفتتحة حديثًا في "مول مصر" والتي تتراوح ما بين 200 و600 جنيه حسب عدد الساعات بالإضافة لنحو 1000 جنيه للدروس الخاصة بتعلم التزلج.

وظهر سعيد وهو يطالب والده بـ600 جنيه، لرغبته في التزلج على الجليد في المول، ولم يجد الأب أمام إلحاح ابنه سوى أن يعده بالتزحلق وعلى الفور قام بجره على الأرض وطرده خارج المنزل في مشهد شديد الطرافة.

وعلى الرغم من الحالة الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يحياها المواطن المصري، إلا أن العديد من فئات المجتمع كان لديها الرغبة في خوض تجربة التزلج رغم تكلفتها، وأثارت أسعار التزلج تلك ضجة كبيرة على الإنترنت في مصر منذ أيام.

ومنذ افتتاح الصالة الجديدة، انتشرت العديد من المقاطع الساخرة لمستخدمين مصريين على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الأسعار المبالغ فيها للتزلج ورواد المكان، ويقترحون حلولًا أخرى للتزلج مثل سكب المياه على البلاط والتزحلق عليها وغيرها من المقاطع الطريفة.