البث الحي
منوعات|مصر

شاهد: رد فعل أب طلب منه ابنه 600 جنيه للتزلج

5/3/2017

حصد مقطع مصور لرد فعل رجل طلب منه ابنه 600 جنيه للتزلج بصالة جليد افتُتحت مؤخرًا في مول بالقاهرة، نحو 400 ألف مشاهدة على فيسبوك.

ونشر الشاب المصري أحمد سعيد عبر صفحته على فيسبوك، المقطع الذي سخر فيه من الأسعار المبالغ فيها للتزلج بصالة الجليد "سكاي إيجيبت" المفتتحة حديثًا في "مول مصر" والتي تتراوح ما بين 200 و600 جنيه حسب عدد الساعات بالإضافة لنحو 1000 جنيه للدروس الخاصة بتعلم التزلج.

وظهر سعيد وهو يطالب والده بـ600 جنيه، لرغبته في التزلج على الجليد في المول، ولم يجد الأب أمام إلحاح ابنه سوى أن يعده بالتزحلق وعلى الفور قام بجره على الأرض وطرده خارج المنزل في مشهد شديد الطرافة.

وعلى الرغم من الحالة الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يحياها المواطن المصري، إلا أن العديد من فئات المجتمع كان لديها الرغبة في خوض تجربة التزلج رغم تكلفتها، وأثارت أسعار التزلج تلك ضجة كبيرة على الإنترنت في مصر منذ أيام.

ومنذ افتتاح الصالة الجديدة، انتشرت العديد من المقاطع الساخرة لمستخدمين مصريين على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الأسعار المبالغ فيها للتزلج ورواد المكان، ويقترحون حلولًا أخرى للتزلج مثل سكب المياه على البلاط والتزحلق عليها وغيرها من المقاطع الطريفة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + فيسبوك
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

هزيمة جديدة لترمب.. أريزونا وويسكونسن تصادقان على فوز بايدن

الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس المنتهية ولاياته دونالد ترمب(رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)