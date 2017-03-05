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شاهد: ديوك رومية تحاول منح الحياة لقط نافق

5/3/2017

رصد مقطع مصور لقطات غريبة لعدد من الديوك الرومية وهي تلف حول قط نافق وسط الطريق وكأنها تؤدي رقصة الموت أو في جلسة استحضار أرواح!

وبحسب موقع غزمود الأمريكي، وصحيفة نيويورك بوست، التقط رجل من بوسطن، المشهد الغريب ونشره على موقع تويتر ليحظى بانتشار واسع المدى وسط تساؤلات المستخدمين عن سر هذا التصرف الغريب لسلوك الديوك الرومية البرية، واعتبروه لغزًا محيرًا.

وأظهر الفيديو عشرات من الديوك الرومية وهم يشكلون دائرة حول قط نافق وسط الطريق، ويلفون حوله بشكل منتظم في اتجاه عقارب الساعة، في سلوك نادر وغير مألوف من هذا النوع من الطيور، وكأنها تحاول إعادة القط للحياة مرة أخرى.

وقال عالم الأحياء ديبرا كرينسكاي، إن الديوك الرومية ليست آكلة للحوم لكنها تعيش على أكل المكسرات والبذور والفواكه وبالتالي فهي لم تكن مهتمة بأكل القط، ربما أرادت فقط التحقق من حجم الشيء الغريب الجديد الملقى أمامها.

وقال عالم الأحياء البرية مارك هاتفيلد، إنه نوع من الفضول ليس أكثر، هم أرادوا التأكد من أن القط لم يعد يشكل تهديدًا أو خطرًا عليهم، فتجمعوا حوله ليكونوا عصبة وقت الخطر، لكنهم لا يخططون لأي شيء شرير.

يذكر أن حادثًا مشابهًا وقع عام 2013 في كيب كود بولاية ماساتشوستس حين حلق عدد من الديوك الرومية في دائرة أيضًا حول أحد القبور.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أمريكية
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