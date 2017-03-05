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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: تمساح يتجول بوجبته بين لاعبي الغولف

5/3/2017

رصد مقطع مصور لقطات مذهلة لتمساح ضخم يفاجئ لاعبي غولف في فلوريدا بالتجول بوجبته الكبيرة داخل الملعب.

وبحسب شبكتي إيه بي سي نيوز، وفوكس نيوز، التقطت الفيديو امرأة تدعى نورما ريسبيس بمدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية والتي تشتهر بملاعب الغولف، كما أنها معروفة بكونها موطنا للحياة البرية وبخاصة التماسيح.

وأظهر الفيديو لحظة تجول التمساح الضخم داخل ملعب الغولف بجرأة ولا مبالاة متسكعا وسط اللاعبين وأمامه عربة غولف، حاملًا سمكة كبيرة بين فكيه، متوجها نحو بركة المياه لتناول وجبته، وسط دهشة وذهول الموجودين من هذا المشهد غير المألوف.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أمريكية
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