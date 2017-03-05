حظر فيديو كليب في لبنان يتضمن إيحاءات جنسية

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية استدعى المغنية اللبنانية ميريام كلينك .

والمغني جاد خليفة للتحقيق معهما غدا (الاثنين) بعد الضجة الكبيرة التي أثارها فيديو كليب مشترك بسبب ما يحتويه من "إيحاءات جنسية واستغلال للطفولة".

الفيديو كليب الذي حمل اسم "فوتّ الغول" أثار جدلا واسعا في لبنان بسبب ما دفع المسؤولين اللبنانيين لاتخاذ إجراءات ضد.

وأصدر وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي، وقاضي الأحداث في جبل لبنان رولان شرتوني، قرارين بمنع بث الفيديو الكليب ونص قرار قاضي الأحداث في جبل لبنان بمنع عرض الفيديو كليب وبسحبه من التداول لقاء غرامة مقدارها 50 مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة (33 ألف دولار أمريكي).

وانتشرت مساء الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من الفيديو كليب الذي يتضمن مشاهد مثيرة وألفاظا اعتبرها خادشة للحياء كما ظهر في الفيديو الكليب طفلة زادت من موجة الاحتجاج الواسعة على هذا العمل.