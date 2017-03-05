البث الحي
منوعات

حظر فيديو كليب في لبنان يتضمن إيحاءات جنسية

ميريام كلينك
ميريام كلينك
5/3/2017

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية استدعى المغنية اللبنانية ميريام كلينك .

والمغني جاد خليفة للتحقيق معهما غدا (الاثنين) بعد الضجة الكبيرة التي أثارها فيديو كليب مشترك بسبب ما يحتويه من "إيحاءات جنسية واستغلال للطفولة".

الفيديو كليب الذي حمل اسم "فوتّ الغول" أثار جدلا واسعا في لبنان بسبب ما دفع المسؤولين اللبنانيين لاتخاذ إجراءات ضد.

وأصدر وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي، وقاضي الأحداث في جبل لبنان رولان شرتوني، قرارين بمنع بث الفيديو الكليب ونص  قرار قاضي الأحداث في جبل لبنان بمنع عرض الفيديو كليب وبسحبه من التداول لقاء غرامة مقدارها 50 مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة (33 ألف دولار أمريكي).

وانتشرت مساء الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من الفيديو كليب الذي يتضمن مشاهد مثيرة وألفاظا اعتبرها خادشة للحياء كما ظهر في الفيديو الكليب طفلة زادت من موجة الاحتجاج الواسعة على هذا العمل.

المصدر : الجزيرة مباشر + الوكالة الوطنية للإعلام
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

هزيمة جديدة لترمب.. أريزونا وويسكونسن تصادقان على فوز بايدن

الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس المنتهية ولاياته دونالد ترمب(رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)