البث الحي
منوعات

جدل بشأن علاج السرطان بـ "الحشيش"

5/3/2017

أثار الكندي ريك سيمبسون جدلا في الأوساط الطبية بعد ما نشره عن تأثير أحد الزيوت المستخلصة من نبات القنب في علاج مرض السرطان.

ويقول سيمبسون إن هذا الزيت تسبب في شفائه شخصيا من سرطان الجلد. ولاقت قصته رواجا في جميع أنحاء العالم خاصة بين المرضى في المراحل المتأخرة من هذا المرض الخبيث، وهو ما دفع بعضهم إلى اللجوء إلى العلاج بزيت القنب.

لكن الأطباء ومن بينهم الطبيب الألماني فرانيو جروتنهيرمن، الذي ترأس جمعية معنية بوسائل العلاج بالنبات يشككون في هذا الأمر ويقولون "إنه لا توجد أدلة علمية موثوقة على ما يدعيه سيمبسون بشأن فعالية القنب في العلاج من السرطان، بالرغم من وجود دلائل على احتوائه على مواد فعالة مثبطة للسرطان يمكنها تحسين نتائج أنواع العلاج التقليدي لدى الفئران".

وقبل عامين أثار بحث لعالم العقاقير الألماني بوركهارد هينتس ضجة كبيرة، حيث قال مدير معهد علم العقاقير والسموم في جامعة الطب بروستوك أنه تمكن من "تفجير" خلايا سرطانية في التجارب المعملية بمساعدة مواد مستخلصة من نبات القنب، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن "الكثير من الاستراتيجيات الجديدة لمقاومة السرطان، التي بدت واعدة في التجارب قبل السريرية، لم تحقق في الماضي نفس التقدم في التجارب السريرية، لأنها لم تظهر لدى البشر نفس الفعالية المفترضة".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

هزيمة جديدة لترمب.. أريزونا وويسكونسن تصادقان على فوز بايدن

الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس المنتهية ولاياته دونالد ترمب(رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)