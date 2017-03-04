شاهد: هندي يشوه زوجته بماء النار لرفضها دفع المهر

هاجم هندي زوجته بماء النار (حمض الكبريتيك) وطعنها بعدما رفضت إعطاءه المهر، حسبما قالت السلطات الهندية.

وقال والد الضحية بمدينة لوديانا شمالي الهند إن زوج ابنته وشقيقه اعتدوا على ابنته بالطعن وإلقاء ماء النار عليها بعدما رفضت إعطاءهم الأموال التي طلبوها.

وأضاف أنهما طلبا من ابنته منحهما مهرا قيمته 100 ألف روبية (نحو 1500 دولار) نقدا وجهاز تلفزيون إل سي دي، وهدداها بالقتل إذا لم تدفع لهما، لكنها لم يكن بحوزتها هذه الأموال فقاما بطعنها في عنقها وإلقاء ماء النار عليها، وقد نقلت إلى مستشفى محلي للعلاج.

وقالت الشرطة إن الضحية قالت إن زوجها وشقيقه ألقياها في مكان بعيد بعد اعتدائهما عليها، وتعهدت باتخاذ اللازم ضد الجناة.

وشهدت الهند ارتفاعا كبيرا في الاعتداءات بماء النار في السنوات القليلة الأخيرة.

ويتم تسجيل نحو 1500 اعتداء بماء النار سنويا حول العالم، يحدث منها أكثر من ألف اعتداء في الهند وحدها.

وكثيرا ما تحدث اعتداءات بماء النار من دون الإبلاغ عنها، حيث يخشى الضحايا انتقام المعتدين في حال الإبلاغ عنهم.

وفي أغلب الأحيان تستهدف هذه الاعتداءات الوجه بهدف التشويه وإصابة الضحايا بالعمى.

ومع خطورة الجريمة فإن ماء النار مازال متاحا بسهولة في الهند، رغم قرار للمحكمة العليا عام 2013 بالحد من مبيعاته. ويستخدم ماء النار في تصنيع القطن والمطاط.

وفي العام 2015 قضت المحكمة العليا في الهند بأن يحصل الضحية المصاب بماء النار على علاج مجاني وتعويض بحد أدنى 300 ألف روبية (نحو 4500 دولار).