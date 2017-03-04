شاهد: عروس تسحب عريسها بالسلاسل بعد أن رفض الزواج

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر عروسا تقوم بسحبها عريسها مقيدا بالسلاسل.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن العروس قامت بسحب العريس مقيدا بالسلاسل بعد أن تراجع عن حفل الزفاف وحاول الفرار.

ويبدو أن العريس قد قام بتغيير ملابسه وخلع بدلة الزفاف، حيث ظهر وهو يرتدي ملابس عادية، بينما كان يُسحب على طول الطريق من يديه.

من جانبها، كانت العروس ترتدي فستانها الأبيض التقليدي بعد أن انتظرته لفترة طويلة.

وقد اجتمع حشد كبير من المتفرجين المندهشين للمشاهدة في المدينة الصينية التي لم يُكشف عن اسمها، بينما قامت العروس المُصرّة بسحبه على طول الطريق بالسلاسل.