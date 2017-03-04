البث الحي
منوعات

شاهد: عروس تسحب عريسها بالسلاسل بعد أن رفض الزواج

4/3/2017

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر عروسا تقوم بسحبها عريسها مقيدا بالسلاسل.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن العروس قامت بسحب العريس مقيدا بالسلاسل بعد أن تراجع عن حفل الزفاف وحاول الفرار.

ويبدو أن العريس قد قام بتغيير ملابسه وخلع بدلة الزفاف، حيث ظهر وهو يرتدي ملابس عادية، بينما كان يُسحب على طول الطريق من يديه.

من جانبها، كانت العروس ترتدي فستانها الأبيض التقليدي بعد أن انتظرته لفترة طويلة.

وقد اجتمع حشد كبير من المتفرجين المندهشين للمشاهدة في المدينة الصينية التي لم يُكشف عن اسمها، بينما قامت العروس المُصرّة بسحبه على طول الطريق بالسلاسل.

المصدر : ميرور
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

هزيمة جديدة لترمب.. أريزونا وويسكونسن تصادقان على فوز بايدن

الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس المنتهية ولاياته دونالد ترمب(رويترز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)