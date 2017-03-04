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أسبانيا تستحدث وزارة للجنس!

إديلميرا باريرا.. سيكون على رأس مهامها تشجيع الأسبان على الإنجاب
إديلميرا باريرا.. سيكون على رأس مهامها تشجيع الأسبان على الإنجاب
4/3/2017

استحدثت أسبانيا وزارة متخصصة في "الشؤون الجنسية" بهدف مواجهة معدلات المواليد المنخفضة في البلاد منذ سنوات.

واختار رئيس الوزراء الإسباني ماريو راخوي للوزارة الجديدة سيدة هي إديلميرا باريرا، وهي خبيرة في شؤون السكان، وسيكون على رأس مهامها في الوزارة تشجيع الإسبان على الإنجاب، لمواجهة انخفاض أعداد المواليد في البلاد.

وشهدت إسبانيا العام الماضي للمرة الأولى زيادة في أعداد الوفيات مقارنة بأعداد المواليد الجدد.

وكشف الإحصائيات أن متوسط عدد الأطفال بالنسبة للأزواج بين عُمر 18 و49 عاما هو 1.3 طفلا، وهو ما يقل عن متوسط عدد المواليد لكل زوجين في الاتحاد الأوربي وهو 1.58 طفلا.

ويعد انخفاض عدد المواليد أحد الظواهر الشائعة في العديد من الدول الأوربية، لكن معدل المواليد في أسبانيا يعد من أقل المعدلات في الدول المتقدمة في العالم.

فمنذ عام 2008 انخفض عدد المواليد الجدد في أسبانيا بنسبة 18% في حين تضاعف عدد الأزواج الذين ليس لديهم أطفال ثلاث مرات، من 1.5 مليون أسرة عام 1977 إلى 4.4 مليون أسرة عام 2015.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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