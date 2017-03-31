شاهد: وزير تركي يمسح حذاء مواطن

بثت قناة TRT التركية مقطع فيديو لوزير التنمية التركي، لطفي إلوان وهو يقوم بتلميع حذاء مواطن تركي يعمل في مهنة تلميع الأحذية، خلال جولته في شوارع ولاية مرسين جنوبي تركيا.

وجلس إلوان وراء صندوق أحد ملمّعي الأحذية وقام بتلميع حذاء صاحب الصندوق "سالم توقاط"، خلال جولته على التجار وصغار الحرفيين في شوارع مرسين.

وبحسب مراسل الأناضول فإنّ إلوان أجرى زيارة إلى سوق منطقة مزتلي بولاية مرسين، استمع خلالها لمشاكل المواطنين ووزع الهدايا للأطفال.

وتسامر ألوان مع توقاط البالغ من العمر 61 عاماً، وقام عقب ذلك بنفض الغبار عن حذائه وتلميعه.

وفي تصريحه لمراسل الأناضول قال توقاط الذي يمارس مهنة تلميع الأحذية منذ 13 عاماً، إنّه فوجئ عندما رأى الوزير ألوان أمامه.

وتابع توقاط قائلاً: "فوجئت عندما رأيت الوزير أمامي، وأخبرني بأنه من سكان مدينتي، وقام بتلميع حذائي وقد سررت جداً، وسأخبر زوجتي وكل من أعرفه بهذا الحدث".