شاهد: طفل يتسلق الجدران مثل العنكبوت

أصبح الطفل الإيراني، آرات حسيني، نجم موقع إنستغرام، بسبب القوة التي يمتلكها والحركات البهلوانية التي يؤديها بخفة ورشاقة.

ويشارك آرات على صفحته على إنستغرام ما يقارب 450 ألف شخص.

يعيش أرات في مدينة مازندران، وقد شارك في البرنامج الصيني للمواهب، الذي أذهل لجنة التحكيم بقدراته الاستثنائية.

وقال والداه محمد وفاطمة، اللذان يعيشان فى بابول فى مقاطعة مازاندران الإيرانية، إن ابنهما لا يتلقى تدريبات بصورة مهنية وإنه فقط يتدرب مع والده لمدة من 10 الى 20 دقيقة يوميا.

قال محمد والد آرات "في يوم من الأيام عندما عدت إلى البيت من العمل ووضعت أصبعي في يد أرات، استيقظ ببطء، وأمسك بإصبعي بإحكام، وسحبت ساقيه بعيدا عن الأرض، في ذلك الوقت لاحظت قوة آرات وفوجئت بها.

وقال أبيه ومدربه أيضا، عندما أعود من العمل يقوم مباشرة بالتعلق بأصابع يدي ويؤدي حركات الجمباز التي تعجبه.

وأوضح إنه اكتشف موهبة ابنه عندما كان عمره تسعة أشهر فقط وقال "المدهش أنه لديه رغبة شديدة بتعلم حركات جديدة والأكثر دهشة انه وفي ظرف عشرة دقائق أجده وقد أتقنها".

آرات حسيني، البالغ من العمر 3 سنوات، يمكنه تسلق الجدران بكل سهولة، كما يقوم بعملية دفع الصدر لعشرات المرات، والقيام بحركات في الهواء وبالاستناد على يد واحدة، بينما يكون معلقا بخيوط.

ويعتبر هذا الطفل الصغير بالفعل موهبة حقيقية حيث يؤدي حركات بساقيه ويلفهما على عنقه ويؤدي حركات التعلق والحصان والأرجوحة المعروفة في الجمباز بكل مهارة.