شاهد: روس يعزفون على الثلج!

حولت فرقة في سيبيريا ألواح الجليد المتراكمة إلى أدوات للعزف يقدمون بها عروضهم.

وتخلى أعضاء الفرقة عن طبولهم وعن أجراسهم ولجأوا عوضا عنها إلى ألواح الثلج، التي تقول قائدة الفرقة إنها تصدر نغمات جيدة وغنية عندما تكون متماسكة.

وعندما تبدأ الفرقة عرضها في الهواء الطلق، يكون العرض مفاجئا لأعضاء الفرقة والمشاهدين على حد سواء.

وتتحكم عوامل عدة في قوة الصوت، من بينها قوة الرياح وسمك لوح الثلج.

وجاءت فكرة العزف على الثلج منذ خمس سنوات، بعد أن انزلق أحد أصدقاء الفرقة على الجليد محدثا صوتا قويا.

ويقول أفراد الفرقة إن أكثر ما يشغلهم ويستهلك الكثير من وقتهم هو العثور على لوح جليد مناسب للعزف، لكنهم يؤكدون أن النتيجة تستحق عناء البحث.