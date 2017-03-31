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شاهد: حريق هائل أسفل كوبري يتسبب في انهيار طريق سريع

31/3/2017

قالت إدارة الإطفاء والإنقاذ بمدينة أتلانتا الأمريكية إن جزءا من الطريق السريع رقم 85 بالمدينة انهار بسبب حريق أسفل أحد الجسور.

ولم ترد تقارير على الفور بسقوط ضحايا جراء الحادث الذي وقع (الخميس) ولكن إدارة الإطفاء والإنقاذ قالت إن جميع الحارات على الطريق أغلقت وإن على السكان تجنب المنطقة.

ولم يتضح على الفور ما الذي يحترق أسفل الجسر، غير أن صورا لمحطة تلفزيونية محلية أظهرت ألسنة لهب برتقالية اللون ودخانا أسود كثيفا ينبعث فوق الطريق بينما توقف طابور من السيارات على اتجاهي الطريق.

وازدحمت الطرق والشوارع القريبة بالسيارات حسبما أظهرت خرائط التكدس المروري على الإنترنت.

ولم يتسن على الفور تحديد عدد الحارات المرورية التي انهارت بالطريق بسبب الدخان الكثيف.

وأظهرت صورة منشورة على تويتر لمحطة (دبليو.إس.بي) التلفزيونية المحلية براميل ولفائف أسفل الجسر.

وذكرت المحطة أن فرق إطفاء استدعيت من مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولي القريب للمساعدة في إخماد الحريق وأنها ترش على ألسنة اللهب مادة رغوية تستخدم عادة في الإطفاء أثناء حوادث الطائرات.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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