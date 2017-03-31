البث الحي
منوعات

شاهد: حادث تحرش جماعي بفتاة في مدينة الزقازيق

31/3/2017

قالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية إن العشرات من الشباب تحرشوا جماعيا بفتاة في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية شمال شرق مصر.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعشرات الشباب المتجمهرين في أحد شوارع المدينة، وقال شهود عيان إن الشباب تحرشوا بالفتاة وأوقعوها على  الأرض، وأن صاحب أحد المقاهي ساعد الفتاة وقام بإدخالها إلى المقهى للاحتماء فيه، لكن الشباب تجمعوا خارج المقهى في انتظار خروجها حتى حضرت قوات الشرطة وقامت باصطحاب الفتاة بعد أن اضطرت إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق الجموع المحتشدة خارج المقهى.

وقال مسؤول أمني في تصريحات صحفية إن الفتاة طالبة جامعية، كانت في حفل زفاف لأحد أصدقاءها، وأثناء سيرها تجمع حولها الشباب، مضيفاً أنه تم إلقاء القبض على 6 شباب من المتجمهرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع وصحف مصرية
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)