شاهد: حادث تحرش جماعي بفتاة في مدينة الزقازيق

قالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية إن العشرات من الشباب تحرشوا جماعيا بفتاة في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية شمال شرق مصر.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعشرات الشباب المتجمهرين في أحد شوارع المدينة، وقال شهود عيان إن الشباب تحرشوا بالفتاة وأوقعوها على الأرض، وأن صاحب أحد المقاهي ساعد الفتاة وقام بإدخالها إلى المقهى للاحتماء فيه، لكن الشباب تجمعوا خارج المقهى في انتظار خروجها حتى حضرت قوات الشرطة وقامت باصطحاب الفتاة بعد أن اضطرت إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق الجموع المحتشدة خارج المقهى.

وقال مسؤول أمني في تصريحات صحفية إن الفتاة طالبة جامعية، كانت في حفل زفاف لأحد أصدقاءها، وأثناء سيرها تجمع حولها الشباب، مضيفاً أنه تم إلقاء القبض على 6 شباب من المتجمهرين.