فضلات بشرية في عبوات "كوكاكولا"

فتحت الشرطة في إيرلندا الشمالية تحقيقًا بشأن وجود فضلات بشرية "براز" في شحنة عبوات فارغة قادمة من ألمانيا، كانت معدة للتعبئة لصالح شركة كوكاكولا للمشروبات الغازية.

وبحسب صحيفتي الغارديان وذا صن البريطانيتين، فقد اكتُشفت العبوات في منشأة تصنيع نوكمور هيل في ليسبورن بإيرلندا، حيث فوجئ العمال التعبئة والتغليف بانسداد الآلات ليكتشفوا وجود النفايات، ما أوقف العمل لمدة 15 ساعة تقريبًا حتى تم تنظيف المعدات.

وعلقت شركة كوكاكولا العمل بمصنعها في منطقة ليسبورن، حيث كانت العلب الملوثة قادمة من المورد في ألمانيا، وهناك احتمالات بأن يكون مهاجرون استخدموا العبوات الفارغة كمرحاض أثناء رحلاتهم الطويلة في جميع أنحاء أوربا.

وقالت الشركة العملاقة في صناعة المشروبات الغازية إنها احتجزت جميع العلب المتضررة، مشيرة إلى أن التلوث لم يؤثر على أي من المنتجات الأخرى التي كانت جاهزة للبيع.

وتصل العبوات في العادة فارغة إلى مصنع كوكاكولا وبدون سدادات، حيث تملأ لاحقا بالمشروبات الغازية قبل أن يتم إغلاقها وبيعها في متاجر إيرلندا الشمالية.

وقالت شركة كوكاكولا في بيان إنها تأخذ سلامة وجودة منتجاتها على محمل الجد، لافتة إلى أن جميع المنتجات المتضررة تم حجزها فورًا ولن يتم بيعها، وأكدت وكالة المعايير الغذائية أن العلب الملوثة لم تصل إلى الأسواق.

وأضافت أن الحادث يخضع للتحقيق من قبل الشبكة الوطنية للصحة العامة ووحدة الصحة البيئية في ليسبورن، وقال متحدث باسم الشرطة إن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى.