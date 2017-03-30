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منوعات|تركيا

عميدة كلية في تركيا تدفع لطالب فقير فاتورة الغاز

29/3/2017

نشر طالب تركي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر طلبا غريبا تقدم به لعميدة كليته، حيث طلب منها أن تدفع عنه فاتورة الغاز الطبيعي لأنه لا يملك ما يكفي من نقود.

وفي رسالته على تويتر كتب الطالب أوغولجان: أستاذي العميد، نحن متضررون، هل يمكن أن تدفعوا عنا هذه المرة كدين علينا، وسندفع لكم هذه القيمة حال استلامنا للقروض.. في الأسفل الفاتورة بقيمة 114 ليرة تركية.

وفوجئ الطالب برد عميد الكلية عليه حيث كتبت: الآن رأيت هذه الرسالة، إن هذه الفاتورة موعد دفعها الأخير هو يوم غد، أرجو أن تزوروني في مكتبي صباحاً.
وأكدت عميدة الكلية في ردودها على الطالب دفعها للفاتورة فرد عليها الطالب: أستاذتي هل تمزحون أم أن الأمر جدي؟.. رضي الله عنكم أستاذتنا، سندفع لكم المبلغ حال استلامنا للقروض.

المصدر : الجزيرة
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