شاهد: هوس التصوير يُسقط فتاة من أعلى بناية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة مروعة لإهمال إنقاذ فتاة تعلقت من نافذة مبنى، بسبب التصوير، حتى سقطت من أعلى المبنى.

ويظهر في الفيديو فتاة تعلقت بنافذة المبنى وهي تستنجد بسيدة أخرى وتطلب منها عدم تركها معلقة، بينما لا تقوم السيدة التي تقوم بالتصوير بأي محاولة لإنقاذ الفتاة، التي يبدو أنها لم تتمكن من التعلق لفترة أطول فسقطت على شاحنة أسفل البناية.

وأظهر فيديو آخر التقط في وقت لاحق عمال إنقاذ وهم يقومون بإنزال الفتاة من فوق الشاحنة، غير أنه لم يتبين حجم الإصابات التي لحقت بها.

ولم يتسن التحقق من موقع تصوير الحادث، لكن الفيديو تداوله مدونون في السعودية ودول عربية أخرى، الخميس، وكانت الفتاة والسيدة تتحدثان اللغة العربية.