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شاهد: لحظة قتل الشرطة الأمريكية لرجل يحمل سكينا

30/3/2017

أظهرت لقطات مصورة لحظة قتل عناصر من قوات الشرطة الأمريكية الخاصة لرجل يحمل سكينا ويهدد بها طفلين.

ونشرت الشرطة في مدينة بالتيمور الأمريكية بولاية ميريلاند تسجيلا مصورا لعملية إعطاء أوامر لعنصر من عناصر "قوات الأسلحة والتكتيكات الخاصة" بتصفية رجل يحمل سكينا ويحتجز طفلين رهينتين.

وذكرت الشرطة أن التسجيل يحوي توجيه رقيب شرطة لجندي بالقول " أريد منك أن تهدأ جدا، وأريدك أن تسير للداخل وتقتل هذا الرجل".

وبعدها بلحظات دخل الجندي إلى المبنى وقتل "رينو أوينز" الذي كان يحتجز طفلين أحدهما يبلغ عاما والآخر أربعة أعوام يوم الجمعة الماضية.

وعرضت الشرطة التسجيل كاملا على الصحفيين الثلاثاء، إلا أنها أفرجت عن نسخة صغيرة فقط من الفيديو.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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