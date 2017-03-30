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شاهد: كوبرا عطشى تشرب المياه من زجاجة

30/3/2017

نشرت قناة "Caters TV" على يوتيوب، لقطات عجيبة لأفعى كوبرا ضخمة ظمآنة، تشرب المياه من زجاجة.

وأظهرت اللقطات رجلا جريئا يحمل زجاجة مياه ويسقي الكوبرا العطشى والتي يبدو أنها ضلت طريقها أثناء بحثها عن المياه في ظل تعرض مناطق كثيرة في جنوب الهند للجفاف وشح المياه، ما أثر على الحيوانات البرية في المنطقة.

وأظهر الفيديو عامل إنقاذ للحياة البرية في إحدى قرى بلدة كايغا الهندية، وهو يقدم الماء للأفعى التي يزيد طولها عن 12 قدمًا (3,7 أمتار) ليروي ظمأها وينقذها من الموت عطشًا، في مشهد غريب حظي بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
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