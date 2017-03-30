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شاهد: فنان فرنسي يرقد على 10 بيضات حتى تفقس

30/3/2017

بعد أن أمضى أسبوعين داخل نحت مجوف لدب وأسبوعا داخل صخرة، بدأ الفنان الفرنسي أبراهام بوانشيفال أحدث مغامراته، وهي الرقاد على بيض الدجاج.

وسيحاكي الفنان البالغ من العمر 44 عاما دجاجة بالرقاد على عشر بيضات داخل حاوية زجاجية واستخدام حرارة جسده حتى تتم عملية الفقس.

ومن المقرر أن تستغرق المحاولة ما بين 21 و26 يوما.

وكان بوانشيفال قد قال الشهر الماضي "سأصبح، بشكل عام، دجاجة".

ويقول بوانشيفال إنه يسعى من خلال ما يقوم به لاكتشاف مفاهيم الزمن بالنسبة لمختلف الأنواع والكائنات. ويقول إن أفضل طريقة لفهم الأشياء هي ألا تكون عن بعد بل بالولوج إليها.

وفي أحدث تجاربه، يجلس بوانشيفال على مقعد في حين يوضع البيض في حاوية مثبتة تحت المقعد.

ويقدر بوانشيفال أن حرارة جسده، التي سيتم الإبقاء عليها مرتفعة من خلال التدثر ببطانية سميكة عازلة من تصميم الفنان الكوري سيجلوي لي، ستوفر درجة الحرارة اللازمة لعملية الفقس بتوجيهها مباشرة على البيض. كما سيتناول أطعمة محددة مثل الزنجبيل لرفع درجة حرارة جسده.

وسيكون بوانشيفال قادرا على الوقوف ومغادرة مكانه فوق البيض لما لا يزيد عن 30 دقيقة في اليوم لتناول الوجبات التي ستقدم له.

كما سيستخدم صندوقا لقضاء حاجته.

وستكون هذه أول مرة في استكشافات بوانشيفال في عالم الأحياء.

والشهر الماضي، قضى بوانشيفال أسبوعا في فتحة على مقاس جسده داخل صخرة في نفس متحف الفن المعاصر بباريس، حيث كان يتغذى على فاكهة مطهوة وحساء وأطعمة مهروسة.

وقبل ذلك، أمضى بوانشيفال أسبوعين داخل نحت مجوف لدب في متحف بباريس عام 2014 تناول خلالهما الديدان والخنافس ليحاكي النظام الغذائي للدببة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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