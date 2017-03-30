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منوعات|روسيا

شاهد: رد فعل امرأة خارقة على سائق استفزها

30/3/2017

أثار سائق سيارة، غضب سيدة تعرف بأنها "أقوى امرأة في سيبريا" ويطلق عليها "المرأة الخارقة"، عندما قطع الطريق أمامها في موقف للسيارات بأحد مراكز التسوق بمدينة إيركوتسك الروسية.

وبحسب صحيفتي ميرور وذا صن البريطانيتين، قامت أوكسانا كوشيليفا (34 عامًا) بسحب الرجل من داخل سيارته غاضبة، ثم حملته على كتفها وألقت به داخل صندوق سيارتها قبل أن تركله وتقود السيارة بعيدًا عن المكان، حيث دفعته على جانب الطريق بعد نحو 100 متر.

وتشتهر أوكسانا في المقاطعة الروسية بقوتها الخارقة، إذا يمكنها سحب الشاحنات والمروحيات.

وعن الحادث، قالت كوشيليفا إنها غضبت جدًا عندما قطع السائق الطريق أمامها وتوقف ورفض أن يتحرك أو يفسح لها الطريق، فقررت أن تلقنه درسًا دون ضرب أو إيذاء.

من جانبه علق الرجل بقوله إنه لم يتعارك معها لأنه رأى تدريباتها في وقت سابق ويعرف مدى قوتها.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف بريطانية
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