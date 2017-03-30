شاهد: دمى على شكل أطفال رضّع حقيقيين

أنتجت شركة "بيلي كلون" الإسبانية، دمى تشبه الأطفال الرضع بشكل كبير؛ حيث لا يمكن للوهلة الأولى التمييز بين الدمى والأطفال الحقيقيين سوى باللمس أو عن قرب.

وأوضح فيديو للشركة الدمى الغريبة والتي تحاكي الأطفال الرضع في كل حركاتهم وكأنها حقيقية.

واستخدمت الشركة منذ عام 2015، السليكون الطبي والبلاتينيوم في تصنيع الدميات لتصبح أكثر مرونة، وتبدو الدمى كأطفال رضع حقيقيين، تتحرك وتنام وتبكي وتتثاءب وتضحك وتستحم ويمكن تصفيف شعرها.

كما أنتجت الشركة دمى على شكل أفاتار (شخصية خيال علمي) صغير.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه البعض هذه الدمى الجديدة مسلية وممتعة، تخوف البعض الآخر منها على المدى البعيد واعتبروها خطيرة.

وحصد مقطع مصور لهذه الدمى 26 مليون مشاهدة في أقل من 6 أيام على نشره بصفحة "Fortafy" على فيسبوك.