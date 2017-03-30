شاهد: تمساح غاضب يلتهم كرة غولف

رصد مقطع مصور بولاية فلوريدا الأمريكية لقطات مثيرة لتمساح يبتلع كرة غولف صوبت بالخطأ من اللاعبين بالقرب منه.

وبحسب صحيفة يو إس إيه توداي، وقناة " WPTV" المحلية، فقد كان مصور الفيديو دانيال مكنمارا وصديقه يلعبان الغولف في ملعب لونغ مارش في روتندا ويست بفلوريدا، على الساحل الغربي بالقرب من ميناء شارلوت، حين صوبت الكرة بالخطأ نحو التمساح واصطدمت برأسه.

ويبدو أن التمساح الجائع والذي يزيد طوله عن 3 أمتار، غضب مما حدث فقرر معاقبتهم واستعرض مدى قوته بتصرف مقلق ومخيف، إذا قام بالتهام كرة الغولف ودغدغها بأسنانه الحادة وكأنها لعبة قبل أن يبتلعها وينسحب بهدوء بظهره داخل المياه.

وحظي الفيديو الذي نشره دانيال، بتداول واسع على شبكة الإنترنت، وعلق كثيرون بالقول إن اللاعبين محظوظان إذ اكتفى التمساح بالتهام الكرة فقط دون أن يهاجمهما.