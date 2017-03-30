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شاهد: إخراج جثة رجل كاملة من بطن ثعبان

30/3/2017

أصيب سكان في قرية إندونيسية بالصدمة، عندما وجدوا جثة صديقهم المفقود كاملة داخل معدة ثعبان عملاق طوله 7 أمتار.

وبحسب صحيفتي ذا صن وديلي ميل البريطانيتين، اختفى أكبر سالوبيرو (25 عامًا) ليلة الأحد بعدما خرج إلى عمله لحصاد زيت النخيل في قرية نائية بجزيرة سولاوسي الغربية بإندونيسيا، وعندما تغيب عن المنزل بدأ الأقارب والأصدقاء في البحث عنه.

وعثر القرويون على الثعبان العملاق في الحديقة الخلفية لمنزل سالوبيرو في الليلة التالية، وارتابهم الشك والقلق من مظهر الثعبان وانتفاخ بطنه، وأنه ربما يكون قد ابتلع صديقهم بعد أن قام بخنقه، فقاموا على الفور بشق بطن الثعبان مستخدمين سكين صيد طولها نحو 45 سنتيمترا.

وكانت اللحظة المؤلمة حين بدؤوا يشقون بطن الثعبان ببطء ليجدوا صديقهم بكامل هيئته وما زال مرتديًا ملابسه وحذاءه؛ لكنه كان ميتا بالطبع، لتتعالى الأصوات بالصراخ والنحيب، أثناء إزالة الجثة ببطء من بطن الثعبان.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن زوجة سالوبيرو كانت خارج المنزل في ذلك الوقت ولم تكتشف الحادث إلا من الأخبار.

يشار إلى أن الثعابين الشبكية أحد أشهر أنواع الثعابين الموجودة في جنوب شرق آسيا وهي من بين أكبر أنواع الثعابين في العالم، وهذه السلالة -التي تضغط فريستها حتى تختنق- كانت مسؤولة عن العديد من الوفيات البشرية.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف بريطانية
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