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إطلاق خدمة المكالمات الصوتية عبر تيليغرام

30/3/2017

أعلن تطبيق التراسل الفوري "تيليغرام" عن إطلاق خاصية المكالمات الصوتية، وهي الميزة التي كانت معظم التطبيقات المنافسة قد سبقته إليها.

وقالت الشركة في بيان على موقعها "المكالمات الصوتية وصلت: آمنة وذات نقاء عالٍ ويتم تطويرها فوريا بحسب الجهاز والشبكة".

وأضاف البيان أن خاصية المكالمات سوف تكون متاحة للمستخدمين في أوربا الغربية، ثم ستتاح للمستخدمين في باقي أنحاء العالم في وقت قريب جدا.

وأكدت الشركة أن المكالمات الصوتية ستكون مشفرة مثل الرسائل النصية، وستعتمد على تقنية التشفير الخاصة بالمحادثات السرية. وأضافت الشركة وسيلة تأمين أخرى، إذ سيظهر لدى المتصل والمستقبل مفتاح للتأكيد يتكون من أربعة أشكال.

وأوضحت الشركة أنه سيتم تجميع معلومات وبيانات من خلال المكالمات، وعند الحاجة، ستقوم الشركة بتطوير جودة المكالمات اعتمادا على تلك البيانات، وسيكون التطوير فرديا لكل جهاز وحسب قوة شبكة الانترنت والخادم الذي يتم الاتصال من خلاله.

المصدر : الجزيرة مباشر
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