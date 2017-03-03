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قمر صناعي يزيد سرعته لتجنب الاصطدام بأحد قمري المريخ

المريخ, الكوكب الأحمر
المريخ, الكوكب الأحمر
3/3/2017

اضطر قمر صناعي علمي تابع لوكالة "ناسا" يدور حول المريخ إلى زيادة سرعته كي لا يصطدم بأحد القمرين الصغيرين للكوكب الأحمر.

وقالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن قمرا صناعيا علميا تابعا لها يدور حول كوكب المريخ اضطر للقيام بمناورة نادرة لتحاشي الاصطدام الأسبوع المقبل.

وأمر مراقبو الدوران في معمل تابع لناسا في باسادينا بكاليفورنيا المركبة الفضائية "مافن"، التي تدرس الغلاف الجوي الآخذ في التلاشي للمريخ، بزيادة سرعتها يوم الثلاثاء بنحو 0.4 متر في الثانية.

وأضافت ناسا في بيان الخميس أن زيادة السرعة كانت ضرورية لتغيير مدار مافن بعض الشيء وإبعاد القمر الصناعي عن قمر فوبوس، أحد قمري المريخ.

ولو لم يحدث هذا التغيير لوصل القمر الصناعي مافن والقمر الصغير إلى نفس النقطة في الفضاء بفارق زمني سبع ثوان فقط يوم الاثنين المقبل الموافق السادس من مارس/آذار، ما يجعلهما عرضة للاصطدام.

وقالت ناسا إن تغيير مسار مافن جعل الفارق الزمني بينهما يتراوح بين دقيقتين ودقيقتين ونصف الدقيقة.

ويسير مافن في مدار بيضاوي يتقاطع بانتظام مع مسارات أقمار صناعية علمية أخرى ومدار فوبوس الذي يدور بسرعة 9656 كيلومترا حول سطح المريخ ليصبح بذلك أقرب قمر من أي كوكب آخر معروف بالمجموعة الشمسية.

وبناء على ذلك يدور فوبوس حول المريخ ثلاث مرات في اليوم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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