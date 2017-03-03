البث الحي
منوعات|بريطانيا

شاهد: حديقة من النرجس المضيء احتفاء بملائكة الرحمة

3/3/2017

تزهر 2100 زهرة نرجس ميدان سان بول في العاصمة البريطانية لندن احتفاء بالممرضات اللواتي يقدمن الدعم للمرضى من ذوي الأمراض القاتلة.

وتمثل كل زهرة نرجس مضاءة واحدة من الممرضات اللواتي يعملن لصالح الجمعية في أرجاء المملكة المتحدة.

وتقدم مؤسسة ماري كوري الخيرية الرعاية والدعم للأشخاص المصابين بأمراض قاتلة وعائلاتهم.

وقالت جاين كولينز المديرة التنفيذية للمؤسسة إن "معظم الممرضات يعملن خلال الليل فيذهبن إلى منازل المرضى ويقدمن الرعاية للشخص المشرف على الموت والدعم لعائلته".

ويتخلل الحديقة المضاءة ممرات يمكن للناس أن يتجولوا فيها بينما يستمعون إلى تسجيلات لأصوات تقرأ رسائل شكر تلقتها الممرضات من عائلات المرضى الذين تلقوا مساعدتهن.

وستبقى الحديقة مفتوحة بالمجان أمام الزوار للاستمتاع بها حتى 12 مارس/ آذار.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

هزيمة جديدة لترمب.. أريزونا وويسكونسن تصادقان على فوز بايدن

الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس المنتهية ولاياته دونالد ترمب(رويترز)

بعد 28 عاما من الاحتلال.. أذربيجان تستعيد إقليم لاتشين (فيديو)

(الجزيرة)