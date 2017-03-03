شاهد: حديقة من النرجس المضيء احتفاء بملائكة الرحمة

تزهر 2100 زهرة نرجس ميدان سان بول في العاصمة البريطانية لندن احتفاء بالممرضات اللواتي يقدمن الدعم للمرضى من ذوي الأمراض القاتلة.

وتمثل كل زهرة نرجس مضاءة واحدة من الممرضات اللواتي يعملن لصالح الجمعية في أرجاء المملكة المتحدة.

وتقدم مؤسسة ماري كوري الخيرية الرعاية والدعم للأشخاص المصابين بأمراض قاتلة وعائلاتهم.

وقالت جاين كولينز المديرة التنفيذية للمؤسسة إن "معظم الممرضات يعملن خلال الليل فيذهبن إلى منازل المرضى ويقدمن الرعاية للشخص المشرف على الموت والدعم لعائلته".

ويتخلل الحديقة المضاءة ممرات يمكن للناس أن يتجولوا فيها بينما يستمعون إلى تسجيلات لأصوات تقرأ رسائل شكر تلقتها الممرضات من عائلات المرضى الذين تلقوا مساعدتهن.

وستبقى الحديقة مفتوحة بالمجان أمام الزوار للاستمتاع بها حتى 12 مارس/ آذار.