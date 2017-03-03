بيع لوحة بسعر 59 مليون دولار في مزاد بلندن

أعلنت دار مزادات سوذبيز بيع لوحة للرسام النمساوي جوستاف كليمت في لندن بسعر 48 مليون جنيه استرليني (59 مليون دولار).

ويعد هذا سعرا قياسيا بالنسبة للوحات الرسام النمساوي الشهير وثالث أعلى سعر لأي عمل فني في مزاد بأوربا.

وتحمل اللوحة اسم "باورنجارتن" ووصفت في بيان لوحات المزاد بأنها تحفة فنية من فيينا اكتمل رسمها في لبعام 1907. وتصور اللوحة زهور الخشخاش والأقحوان والزينيا وورودا مزهرة في حديقة.

وخطفت اللوحة الأنظار في مزاد سوذبيز للفن الانطباعي والحديث والسريالي مساء يوم الأربعاء.

وحقق المزاد مبيعات صافية بلغت 241 مليون دولار وهو ما تقول سوذبيز إنه أعلى مبلغ يتحقق في مزاد بلندن، وذلك بفضل المشترين الآسيويين على وجه الخصوص.

وقالت هيلينا يومان رئيسة سوذبيز في أوروبا في بيان "النتيجة الرائعة لهذه الليلة علامة فارقة جديدة لمبيعات لندن بقدر ما هي تعبير عن نشاط سوق الفن العالمي في 2017".

وشهد المزاد أيضا سعرا قياسيا بالنسبة لأحد أعمال فنان المدرسة الانطباعية البريطاني "ألفريد سيسلي" إذ بيعت لوحته التي رسمها عام 1874 مقابل 7.4 مليون جنيه استرليني (نحو 9.1 مليون دولار).