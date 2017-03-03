بريطاني يغتصب امرأة قبل ساعات من زفافه

اعترف بريطاني أمس الخميس بأنه اغتصب امرأة في هجوم عنيف قبل ساعات من زفافه على صديقته.

وقالت صحف إن البريطاني ويدعى ديري ماكان (28 عاما) خرج مؤخرا من السجن بعدما ارتكب جريمة اغتصاب مشابهة في 2006 وإنه هاجم الضحية لدى عودتها للمنزل من نزهة مع الأصدقاء بعد منتصف الليل يوم 13 يناير كانون الثاني الماضي.

وسحب الرجل ضحيته وهي في منتصف العشرينيات إلى مرأب قرب منزلها في هاكني بشرق لندن واغتصبها وضربها ثم التقط صورا لها.

وتزوج صديقته في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وقال أندرو هيلد وهو من جهاز الادعاء البريطاني "كان هجوما مروعا وعنيفا وطويلا تضمن اغتصابا ارتكبه رجل تعمد إثارة الخوف والمعاناة النفسية".