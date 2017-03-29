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مطلوب شخص لأفضل وظيفة في العالم !

29/3/2017

أعلنت شركة أمريكية عن وظيفة قالت إنها "أفضل وظيفة على كوكب الأرض" يمكن أن يحصل عليها إنسان.

وحسبما نشرت صحيفة "التليغراف" البريطانية فإن راتب الوظيفة يقدر بـ 10 آلاف دولار شهريا، وأعلنت عنها شركة "ثيردهوم" في ولاية تينيسي.

وسيقوم الفائز بهذه الوظيفة بالسفر حول العالم والإقامة في 12 مكانا فاخرا على أن يشارك بخبراته المكتسبة خلال الرحلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسوف تتكفل الشركة بنفقات السفر لمدة 3 أشهر، ويسمح للمرشح أن يصطحب معه من يحب خلال الرحلة بشرط التكفل بتكاليف السفر على نفقته الخاصة.واشترطت الشركة للحصول على هذه الوظيفة أن يكون لدى المتقدم مهارات الكتابة، وأن يكون قادرا على السفر لثلاثة أشهر متتالية، وأن يكون لديه تجارب مع مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات والفيديوهات، وأن يكون لديه جواز سفر صالح للسفر وتأشيرة ورخصة قيادة ألا يكون لديه سجل جنائي، وألا يقل عمره عن 18 عاما، وغير مسموح له باصطحاب الحيوانات الأليفة.

وللإطلاع على الشروط والتقدم للوظيفة يرجى زيارة الرابط التالي: 
https://www.eveningtelegraph.co.uk/fp/best-job-planet-company-wants-pay-someone-24000-travel-world-luxury-three-months/
 

المصدر : الجزيرة مباشر
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