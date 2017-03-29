مضيفة تهبط بطائرة ركاب بعد إغماء مساعد الطيار

نجحت مضيفة جوية في المساعدة بهبوط طائرة ركاب عملاقة بعد إغماء مساعد الطيار خلال الرحلة الجوية.

وكانت الطائرة التابعة لشركة "تويفلاي" تسير من مدينة هانوفر الألمانية إلى مدينة مايوركا الإسبانية، حيث تعرضت للاضطرابات وهي في الأجواء الفرنسية في 11 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وفقا لنتائج تحقيقات أجريت عن الواقعة.

وأغشي على مساعد الطيار جراء انخفاض شديد في ضغط الدم، ما دفع المضيفة الجوية إلى أن تأخذ موقعه خلال عملية الهبوط.

وهبطت الطائرة التي كانت تقل على متنها 195 مسافرا وأفراد الطاقم، بسلام في إسبانيا.

ونشر المكتب الاتحادي الألماني للتحقيق في حوادث الطيران تقريرا بنتائج التحقيق في الحادث الثلاثاء، كاشفا أن مساعد الطيار استخدام الحمام عندما شعر بالتعب ثم استلقى على أرضية مطبخ الطائرة.

وذكر التقرير أن الطيار كان مؤهلا للهبوط بالطائرة بمفرده، كما أنه استعان بالمضيفة التي حصلت على تدريب مسبق بشأن إجراءات السلامة خلال الهبوط.