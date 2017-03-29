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منوعات|الصين

شاهد: نهاية مأساوية لرجل حُوصر بين القطار والرصيف

29/3/2017

نشرت صحيفة الصين الشعبية اليومية على يوتيوب، لقطات مؤلمة لحادث مروع لرجل حُوصر بين القطار والرصيف، انتهي بوفاته.

وحاول الرجل المرور من فوق القضبان قبل ثوان من دخول القطار بمحطة السكة الحديد في نانجينغ شرق الصين، ولم يتمكن من الصعود للجهة المقابلة بسرعة، فانتهى به الأمر محشورًا بين القطار والرصيف قبل أن يفقد حياته.

وظهر الرجل وهو يتألم بشدة قبل وفاته محاصَرًا في مكان الحادث، ولم يتضح سبب مرور الرجل مباشرة فوق مسار القطار قبل دخوله المحطة بثوان.

وفتحت الشرطة تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث المأساوي الذي وقع يوم الأحد وتسبب في تأجيل مواعيد القطارات.

المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
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