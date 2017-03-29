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منوعات|روسيا

شاهد: مغامرون يحوّلون قطعة جليد عملاقة لقارب تجديف

29/3/2017

نشر موقع "Sup Racer" المتخصص، لقطات مذهلة نشرها مغامرون على صفحة "Sup Vladivostok" بإنستغرام، للتجديف فوق قطعة جليد عملاقة عائمة في روسيا.

وأظهرت اللقطات النادرة مجموعة من المغامرين الروس قاموا بتحويل قطعة جليد عملاقة طافية فوق سطح المياه إلى قارب تجديف كبير حوى قواربهم. وكان الطاقم المغامر بدأ ركوب الأمواج حين استكشف قطعة الجليد طافية قبالة الساحل في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

وبدأ المغامرون يلتقطون صورًا ومقاطع لتوثيق اللحظة، وعمل العديد من الاستعراضات الراقصة وحفل شواء فوق قطعة الجليد قبل أن يجلسوا على الأطراف من جميع الاتجاهات ويوجهون خط سيرها بمجاديفهم.

وتجمع الطاقم كفريق واحد لدفع أكبر "موقف تجديف" في العالم، بمجاديفهم عبر المياه الجليدية، إذ فكروا "لماذا لا نحاول استخدام المجاديف للطواف بقطعة الجليد وكأنها لوح أو قارب عملاق؟"، وقد كان، في مشهد نال دهشة وإعجاب الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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