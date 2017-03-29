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شاهد: لحظة تحطم طائرة ركاب في بيرو عند هبوطها

29/3/2017

اشتلعت النيران في طائرة من طراز "بوينغ 737-300" – تابعة لشركة طيران بيرو – وتحطمت لدى هبوطها في مطار جاوجا غربي بيرو الثلاثاء.

وقالت الشركة إنه تم إجلاء جميع الركاب، البالغ عددهم 141، بشكل آمن. كما أشادت بالطيار وأفراد الطاقم لتفاديهم كارثة كبرى.

وأضافت الشركة في بيان أن الرحلة "أو بي-2036" كانت في طريقها للهبوط عندما جنحت إلى اليمين وانزلقت خارج المدرج.

وأشارت وزارة النقل والاتصالات إلى أن النيران اشتعلت في الطائرة نتيجة "لهبوط اضطراري."

وتجري السلطات تحقيقا للوقوف على سبب الحادث.

وقال شهود عيان إن الطائرة تعرضت لرياح قوية، الأمر الذى دفعها للخروج من المدرج.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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