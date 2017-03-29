شاهد: تدفق الحمم البركانية من أكثر براكين أوربا نشاطا

تدفقت الحمم البركانية من بركان جبل إتنا في إيطاليا الذي يعد أكثر براكين أوربا نشاطا.

ويستخدم علماء البراكين تكنولوجيات جديدة مثل الطائرات بدون طيارن وأجهزة تحديد المواقع لدراسة أحدث نشاط للبركان بعد سلسلة من النشاط الأخير له.

واندلعت الحمم من البركان في 28 فبراير/شباط وأحدثت عدة انفجارات أطلقت الحمم الملتهبة في الهواء.

وأصيب عدة أشخاص في 16 مارس/آذار الجاري بعدما سقط الحمم البركانية على الثلوج ما تسبب في تطاير الحجارة والصخور التي أصابت نحو عشرة أشخاص.

ويصل ارتفاع جبل إتنا نحو 3330 مترا، ويعد أعلى البراكين في أوربا ارتفاعا، وينشط عدة مرات في العام.

وكان آخر نشاط كبير للبركان عام 1992.