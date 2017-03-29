شاهد: أهدى والدته "آيباد" فحوّلته لقطّاعة بصل

تداول مستخدمون على يوتيوب، مقطعًا في غاية الطرافة، يرصد رد فعل شاب أهدى والدته جهاز "آيباد" في عيد الأم فاعتقدت أنه قطّاعة بصل وبدأت باستعماله!

وأصيب الشاب بحالة من الصدمة والغضب الصامت، عندما رأى والدته وقد حولت هديته الثمينة جدًا إلى قطّاعة بصل، ظنًا منها أن هذا نوع جديد من القطاعات نزل الأسواق حديثّا.

وأظهر المقطع المضحك، شابًا يجلس على طاولة في المطبخ ويتناول الطعام، ويتبادل أطراف الحديث مع والدته التي كانت تعد الطعام وراءه، ثم جاءت الصدمة التي أعجزت لسانه عن النطق حين جلبت جهاز الآيباد وهي تحمل فوقه قطع بصل وتلقي به في طبق السلطة الذي أمامه.

وحين تابعها الشاب وجدها تتجه نحو الحوض، وبدأت تغسل الجهاز وتنظفه من البصل بالماء ثم وضعته ليُصفّى بين الأطباق، ما أصابه بصدمة كبيرة، ويُسمَع في الخلفية صوت فايزة أحمد وهي تغني "ست الحبايب يا حبيبة".

ولم يذكر ناشر الفيديو أي شيء عن صحة الفيديو أو مكان حدوثه، لكنه كتب معلقًا باللهجة المصرية العامية "جايب هدية آيباد لأمه، فكّرته قطّاعة بصل".