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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: أنثى تمساح توبخ مرشدا سياحيا أشار لصغارها

29/3/2017

نشر مستخدم يدعى "ديف بيلار" على يوتيوب، لقطات لأنثى تمساح أم وهي تعبر عن استيائها بشكل غريب، وتوجه توبيخًا حادًا لمجموعة من السياح أشاروا لصغارها.

وبحسب موقع "نيوز فلير" تم التقاط الفيديو في مقاطعة سيمينول بولاية فلوريدا الأمريكية يوم الثامن عشر من مارس/آذار، حين أشار مرشد سياحي لصغار التماسيح المختبئة وراء الأم أثناء مرور الفوج بالقارب.

وعلى ما يبدو أن تلك إشارة الدليل السياحي أقلقت الأم وأثارت مخاوفها، فغضبت وقررت التعبير عن استيائها بقوة والدفاع عن صغارها وحمايتهم بطريقتها الخاصة.

وقفزت التمساح الأم لأعلى وهي ترفع رأسها وتفتح فمها وتطلق أصواتًا مخيفة توبيخًا لهم، في محاولة لإبعاد القارب السياحي عن المكان، ما أثار ذهول ودهشة الزائرين.

وبالرغم من أن هناك حوالي 1.3 مليون تمساح في فلوريدا، إلا أن الهجمات على البشر هناك نادرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + نيوز فلير
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