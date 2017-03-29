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شاهد: أمريكية تنجو من محاولة اغتصاب وتتحول إلى بطلة

29/3/2017

تشهد مراكز تعليم النساء فنون الدفاع عن النفس إقبالا متزايدا بعد أن تحولت امرأة من مدينة سياتل الأمريكية إلى بطلة شعبية عقب تمكنها من ردع مهاجم كان يريد اغتصابها في حمام عام.

كما تحولت عبارة "ليس اليوم" التي استخدمتها خلال تصديها للهجوم إلى شعار انتشر سريعا على الإنترنت.

وتقول كيلي هيرون إنها تعلمت أن تكون صاخبة وأن تقاتل كمتوحشة خلال تدريبها على فنون الدفاع عن النفس في مكان عملها قبل ثلاثة أسابيع من الهجوم الذي حدث في 5 مارس آذار والذي انتهى بهزيمة المهاجم وحبسه في الحمام حيث أُلقي القبض عليه لاحقا.

ومنذ ذلك الحين وبعد أن شاع نبأ ما حدث في الهجوم، توافد كثير من النساء بأعداد لم يسبق لها مثيل على نفس الفصول التي ساعدت هيرون كما زادت عمليات البحث على الإنترنت عن تلك الفصول بمعدل عشر مرات كما يقول جوران جياراتانو صاحب مدرسة "فايتينغ تشانس سياتل" للكاراتيه والكيك بوكسينغ التي تدربت فيها هيرون.

وشهدت جلسة مجانية خاصة يوم الثلاثاء (28 مارس آذار) حضور أكثر من 200 امرأة قدمن لمعرفة المزيد حول الدفاع عن النفس ومقابلة هيرون.

كانت هيرون تتدرب لخوض ماراثون عندما توقفت لاستخدام المرحاض في حديقة "غولدن غاردنز بارك" عندما فاجأها المهاجم الذي كان مختبئا وطرحها أرضا محاولا الاعتداء عليها جنسيا وفقا لتقرير الشرطة.

وعلى الرغم من إصابتها بجرح فوق الحاجب وتعرضها لكدمات في الوجه والذراعين، إلا أنها تمكنت من الهرب بعد إصابة المعتدي بأظافرها وتوجيه لكمات قوية له.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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