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شاهد: أكلة جديدة تجمع بين البيتزا وأشهر الأطعمة الصينية

29/3/2017

ماذا يحدث عندما تدمج بين أكثر أكلتين شعبيتين شهرة في العالم: وجبة الباوزي الصينية الشهيرة والبيتزا؟

الإجابة هي: الباوتزا، وهو اسم أحدث ابتكار في عالم الغذاء، وهو، كما يبدو من اسمه، يجمع بين مكونات البيتزا الإيطالية الشهيرة ووجبة الباوزي الصينية التقليدية.

ويصنع الباوتزا من فطيرة محشوة بالجبن، يتم تغطيتها بطبقة من إضافات البيتزا، وقد قام بتطوير هذا الابتكار الطباخ ألكس كري، وهو أمريكي يعيش في الصين.

وقال كري إنه استلهم الابتكار الجديد أثناء قيامه برحلة عمل إلى مقاطعة غوانغدونغ الصينية، وعندما عاد إلى الولايات المتحدة بدأ كري في تجربة الابتكار الجديد بعدد من الوصفات، حتى قرر في نهاية المطاف ترك وظيفته والانتقال إلى الصين في 2016 للتركيز مع اختراعه الجديد.

وتُصنع الوصفة الحالية للباوتزا من عجينة الباوزي التقليدية والتي يتم حشوها بإضافات البيتزا الإيطالية من الأعشاب والجبن والطماطم وغيرها.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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