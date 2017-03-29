بالصور: يحلقون رؤوسهم تضامنا مع زميلهم المصاب بالسرطان

حلق 13 تلميذا في إحدى مدارس مدينة هوف جنوب ألمانيا رؤوسهم تضامنا مع زميل لهم أصيب بالسرطان.

وأقدمت الفتاة الوحيدة في الفصل على تقصير شعرها بنحو 20 سنتمترا.

وفوجئ التلميذ الذي تساقط شعره بسبب العلاج الكيميائي بزملائه وقد استغنوا عن شعرهم تضامنا معه "أردنا أن نبين له أنه لم يخسر جراء علاجه سوى شعره الذي سينبت مرة أخرى" حسبما برر الزميل يوناس غولد، أحد تلاميذ الفصل، اليوم الأربعاء.

وأكد التلميذ يوناس غولد،16 عاما، أنه يرى أن حلق شعره أمر بديهي في مثل هذه الحالة.

وأوضح التلميذ انريكو باكه أن الوجوم أصاب زميلهم المريض عندما فوجئ بأصدقائه وقد حلقوا رؤوسهم لدى عودته للمدرسة قبل بضعة أيام لالتقاط صورة تذكارية رسمية للفصل.

وبدأ شعر التلاميذ في النمو تدريجيا مرة أخرى ولكن هذا العمل التضامني مع صديقهم المريض كانت له أصداء إعلامية واسعة.