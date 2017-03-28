شاهد: مستثمر "يتربح" من بيع منزل عاش ترمب فيه طفولته

عرض مستثمر منزلا في نيويورك قضى فيه ترمب سنوات طفولته الأولى للبيع في مزاد بسعر يفوق كثيرا ما اشتراه به قبل شهور.

وعمل الخبير العقاري ومن خلال "فن الصفقة " على الاستثمار في اسم الرئيس الأمريكي حيث أعاد بيع المنزل بمليونين و140 ألف دولار و هو سعر أعلى مما اشتراه بحوالي 54%.

ووفقا لسجلات عقارية فإن المستثمر العقاري مايكل ديفيز اشترى المنزل في ديسمبر/ كانون الأول مقابل مليون و390 ألف دولار

وأغلق المستثمر مايكل ديفيز الصفقة لبيع المنزل المكون من 5 غرف نوم والذي يقع في شارع تحيط به الأشجار بمدينة نيويورك ويضم خمس غرف نوم في حي كوينز حيث عاش ترمب حتى سن الرابعة.

وقال ميشا هاجاني وهو مسؤول بدار مزادات ( باراماونت رياليتي يو.إس.إيه ) في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الفائز بالمزاد لن يعلن عنه على الفور لأن البائع يخطط لدراسة العروض على مدى بضعة أيام .

وكان ترمب قد أعلن في برنامج تلفزيوني في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي إنه يريد شراء منزله القديم.

وتسوق ( بارامونت رياليتي ) العقار على أنه المنزل الذي قضى فيه ترمب طفولته وكفرصة لاقتناء قطعة من التاريخ، وكان القطب العقاري فريد ترمب – والد ترامب – قد بنى المنزل في حوالي عام 1940.

الرئيس الأمريكي ترمب ، الذي حدد نهجه في الأعمال التجارية في كتابه عام 1987 "فن الصفقة"، وضع رؤية أعلى من ذلك عندما شارك في العقارات التجارية، وشراء وإدارة الممتلكات في مانهاتن، وبعد ذلك في جميع أنحاء العالم.