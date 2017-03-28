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شاهد: شاب مصري يقود دراجة نارية واقفا

27/3/2017

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطعا مصورا مثيرا لشاب مصري يقود دراجة نارية بسرعة كبيرة وهو يقف عليها.

ويظهر الشاب المغامر في الفيديو وهو يقف منتصبا فوق مقعد السائق على الدراجة النارية دون أن يتدخل بيديه لتوجيه الدراجة النارية أو زيادة السرعة، بينما تسير الدراجة النارية وحدها بسرعة كبيرة.

ويبدو من التصوير أن الشاب كان يقوم بمغامرته على أحد الجسور الرئيسية بوسط القاهرة، بينما كان أحد الأشخاص يقوم بتصويره من سيارة أو دراجة نارية أخرى تسير بجواره.

ولم يتسن للجزيرة مباشر التأكد من وقت التقاط الفيديو.

المصدر : الجزيرة مباشر
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