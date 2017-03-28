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شاهد: سر بقاء مهنة تصليح الساعات القديمة في مصر

28/3/2017

بعد تراجع عدد ونوعية عملائهم، الذين كانوا فيما مضى من الملوك والجنرالات وكبار الشخصيات في المجتمع ونجوم الطرب قبل أن يصبحوا الآن حفنة من السائحين الأجانب

وممن لديهم حنين إلى الماضي، يتمسك مصلحو الساعات (الساعاتية) في العاصمة المصرية القاهرة بالحفاظ على مهنتهم القديمة التي يستمتعون بممارستها.

وفي شوارع منطقة خان الخليلي القديمة يجد زوار، ملوا من الساعات الرقمية الحديثة، ضالتهم حيث يستنشقون عبق التاريخ في ساعات قديمة يجدونها في محلات قديمة قليلة بالمنطقة.

وقال ساعاتي يدعى خالد حسين يدير محلا صغيرا لإصلاح الساعات في السوق إن زبائنه غالبا ما يكونوا يحنون إلى الساعات القديمة وبعضهم من الأوربيين السياح الذين يرون في هذه الساعات ذكريات عائلاتهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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