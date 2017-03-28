شاهد: انهيار سلم كهربائي في مركز تجاري وإصابة العشرات

فوجئ العشرات في مركز تجاري بهونج كونج بتغيير السلم الكهربائي الذي كانوا يستقلونه لاتجاهه فجأة، وعاد بهم سريعا إلى الخلف، مما أدى إلى سقوطهم فوق بعضهم البعض.

وحسب وسائل إعلام صينية فقد تسبب الحادث الذي وقع قبل 3 أيام في إصابة 18 شخصا بجروح وكدمات.

وأظهر مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة تداولته مواقع التواصل الاجتماعي تساقط العشرات وصراخهم فور تغيير اتجاه السلم الكهربائي الذي يبلغ طوله 45 مترا.

وقالت متحدثة باسم مركز التسوق، إن المصعد اجتاز عملية فحص جرت مؤخراً، وأشارت إلى أن المركز طلب من شركة المصاعد التحقيق في سبب الحادث، لكونها مسؤولة عن صيانة المصاعد والسلالم المتحركة في المركز.