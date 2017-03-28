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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: أمٌ توثق تعاملا مسيئا من قبل الشرطة الأمريكية لابنها المعاق

28/3/2017

وثقت أم أمريكية عملية تفتيش "غير ضرورية وغير مهينة" من الشرطة الأمريكية لابنها المعاق في مطار دالاس.

ونشرت الأم الفيديو على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة إنها تلقت وابنها عقابا لما يزيد على ساعة لمجرد أنها طلبت من شرطي أمن النقل بالمطار عدم تفتيش ابنها ذاتيا نظرا لأنه يعاني من اضطراب مرضي.

وقالت الأم وتدعى جنيفر وليامسون إن ابنها "أريسون" يعاني من "اضطراب التكامل الحسي" وجرى إخضاعه لتفتيش ذاتي على الرغم من أن جهاز كشف المعادن لم يصدر صوتا لدى مروره منه.

وأضافت أن الشرطي فحص ابنها ذاتيا بصورة "غير لائقة أو ضرورية" لأكثر من دقيقتين بيديه، "حتى إنه فتش مناطق في جسده أكثر من مرة".

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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