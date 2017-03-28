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راقصة مصرية تعتزم تقديم برنامج ديني في رمضان

28/3/2017

قالت الراقصة المصرية، سما المصري، إنها تنتوي تقديم برنامج ديني خلال رمضان المقبل يتحدث عن العلاقات الاجتماعية

إلا أن إدارة القناة اشترطت عليها ارتداء الحجاب وهو ما قد يحول دون إتمام التعاقد.

وأضافت المصري لوكالة الأناضول أن إدارة القناة أبلغتها أن الضيوف سيكونون من علماء الأزهر فقط للحديث عن التفكك الأسري وتأثيره على المجتمع وكذلك عقوق الوالدين.

وأوضحت أن "سبب اختيارها لتقديم البرنامج أن إدارة القناة رأت أنها ستحقق نسبة مشاهدة مرتفعة".

وأضافت: "أنا شخصيا غير مقتنعة بالفكرة، والاختلاف الآن مع القناة أنهم يريدونني أن أرتدى الحجاب خلال تقديمي البرنامج، وأنا لست محجبة".

وأشارت إلى أنها لن تتحدث في الدين خلال تقديمها للبرنامج، و"لكني سأترك الأمر لرجال الدين".

ولفتت إلى أن القناة التي ستقدم البرنامج على شاشتها "من كبريات الفضائيات" المصرية لكنها أكدت أنها ستكشف عن اسمها الأسبوع المقبل خلال مؤتمر صحفي كبير.

وأثار إعلان "المصري" اتفاقها مع إحدى الفضائيات على تقديم برنامج ديني في شهر رمضان المقبل يتناول بشكل خاص عقوق الوالدين، استياء شعبياً وأزهرياً في مصر.

وقال محمود مهني، عضو هيئة كبار علماء الأزهر، إن هذا الأمر لا يجوز شرعًا، ويتعين على الجميع عدم التطرق لمجالات الدين سواء للفتوى أو صدارة البرامج الدينية، إلا من توافرت فيه الشروط والتحصيل العلمي والشرعي.

وأضاف مهنى في تصريحات صحفية: "لكل مجال متخصصون، وبالمثل القرآن والعلوم الشرعية، فلا يجوز أن تقدم راقصة برنامجا دينيا تتحدث فيه عن حقوق الوالدين؛ لعدم تأهيلها شرعا وعلما".

كما طالب نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمحاسبة مسؤولي القناة ومقاطعة برامجها عقاباً على "الإساءة إلى الدين من خلال تقديم راقصة لبرنامج ديني".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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