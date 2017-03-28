تطبيق فيسبوك ماسنجر يضيف خاصية إرسال الموقع لساعة كاملة

أضافت شركة فيسبوك إلى تطبيق فيسبوك ماسنجر خاصية تتيح للمستخدمين إرسال مواقعهم بصورة متواصلة لما يصل إلى ساعة لتحتدم المنافسة مع أدوات توفرها شركتا أبل وألفابت وتطبيق خرائط جوجل.

وقال ستان تشدنوفسكي رئيس قسم المنتج في الوحدة الخاصة بتطبيق ماسنجر في مقابلة إن الشركة وجدت أن إحدى الجمل الأكثر استخداما على تطبيق ماسنجر حين يتحدث الناس إلى الأهل والأصدقاء هي "أين أنت؟" أو تنويعات على نفس الجملة.

وأضاف "هذا هو ما يقوله الناس في الحقيقة… أكثر ما يهمهم."

وإرسال معلومات الموقع اختياري لكن من الممكن أن يظل مستمرا إذ تتيح الخاصية للمستخدم فور أن يرسل المعلومة إلى صديق أن يتابع هذا الصديق تحركات المستخدم لما يصل إلى 60 دقيقة.

وكان تطبيق ماسنجر من قبل جزءا من تطبيق فيسبوك الأساسي للهواتف المحمولة لكن الشركة فصلته في تطبيق آخر عام 2014 ومنذ ذلك الحين أجرت تغييرات عديدة لتبني خدمة مميزة بعيدا عن موقع التواصل الاجتماعي المهول.

وقالت خدمة خرائط جوجل الأسبوع الماضي إنها ستضيف خاصية البث المباشر للموقع على غرار فيسبوك ماسنجر في محاولة لزيادة التفاعل مع منتج تزداد أهميته الاستراتيجية بالنسبة للشركة.

وقال تشادنوفسكي إن التقارب بين موعدي إعلان الشركتين عن الخاصية الجديدة يقول لفيسبوك "إننا نعمل على الأشياء الصحيحة."

ويوفر تطبيق الرسائل في هواتف آيفون التي تنتجها شركة أبل نفس الخاصية أيضا.